Juana Repetto tuvo que ir a la guardia de un hospital y no aguantó: "llena de pequeños apestadísimos"

"Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño. Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada", agregó.