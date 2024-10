El MPF entregó insumos de computación, librería y juguetes a la Fundación SOL

“Este lugar significa un gran acompañamiento, un apoyo muy grande, no sólo para mi hijo, sino también para mí, porque por ahí uno viene cargado con sus temas de la casa, la situación económica, por ejemplo. Yo no tengo para pagar una terapia para mí y acá siempre me hacen un lugarcito y me escuchan”, comentó Luciana, una madre que asiste junto a su hijo Valentino (8). Otra mamá, Cecilia, que lleva a su hijo Lorenzo, dijo que “acá se avanzó bastante, son muy buenas personas”.