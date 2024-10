Riquelme habló sobre su intervención en los incidentes entre hinchas de Boca y Gimnasia: “Hice lo que sentía”

Además, el ex jugador boquense se refirió al hombre vestido de blanco al que contuvo con un abrazo, tratando de convencerlo de no continuar arrojando cosas a los policías. “Fue maravilloso lo del abrazo. A ese hombre lo vi muy nervioso. La situación era difícil para todos. Imaginate que vienen miles de hinchas y son diez policías. El hombre que me vio y me abrazó me dijo: 'salí de ahí que te van a lastimar'. Es increíble. Si yo tengo que pararme delante de los hinchas para que no los lastimen, lo voy a hacer todos los días”, concluyó Riquelme.