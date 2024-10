Cinco gestos que delatan a una persona millonaria, aunque intente ocultarlo

Las personas verdaderamente ricas no sienten la necesidad de presumir su dinero. No verás a un millonario genuino posando con fajos de billetes o en jets privados para Instagram. Para ellos, el dinero es algo natural, como el aire que respiran, y no un tema de conversación constante. Si piensan en el dinero, suele ser para buscar maneras de mantener su privacidad respecto a su fortuna.