Era adicto y peleaba en la calle, pero una decisión de su abuelo le cambió la vida para siempre

“Uno de los chicos está preso hace como cuatro años. La otra vez me mandaba mensajes pidiéndome plata desde la cárcel. El otro es mi primo y está ahí, componiéndose”, relata con algo de esperanza. “Es poca la comunicación que tengo con ellos porque si quiero cambiar hay que dejar las malas juntas y no es lo mejor que nos volvamos a buscar. Si les tengo que dar una mano, siempre se la brindaré porque fueron en algún momento mis amigos de la infancia y no los voy a dejar de lado”, asegura.