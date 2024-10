Anses anunció que un grupo de jubilados no recibirá el bono el mes que viene

Es decir, quienes reciban más de $322.798 no podrán acceder a esta prestación. Los beneficiarios que sí recibirán el pago complementario serán los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez, las beneficiarias de pensiones para madres de siete hijos o más, pensiones no contributivas y pensiones graciables de la entidad.