Fabiana Cantilo no se guardó nada en el Charly Day y contó la historia de amor que nadie conocía

La bomba llegó cuando Cantilo ventiló los sentimientos de Charly. "En una gira él estaba obsesionado con que yo le dé bola. Me va a matar porque me dejó de hablar por estas cosas que digo", recordó entre risas. Pero el amor no prosperó, no solo por la multiplicidad de mujeres de García, sino también por la llegada de Fito Páez a la vida de Cantilo.