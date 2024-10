Gustavo Cordera: “No puedo impedir el alcance de una canción”

- No me imagino un futuro como Charly García, me imagino un futuro como Gustavo Cordera, o sea, estoy construyendo el mío, que es distinto. Mientras el fuego creativo esté en mí seguiré haciendo canciones, eso seguro. No sé si discos, pero sí canciones. Casualmente, mirá, ayer regalé una canción en Instagram la tiré y me parece que voy a empezar a hacer eso, a regalar canciones.