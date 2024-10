Un músico le canta a la plaza San Martín

Sus influencias musicales son variadas. “Hay días que me despierto con ganas de escuchar Sandro, otros días Fito Páez”, dice. Pero también se inspira en la música local: “En Tucumán hay mucha y nueva movida del indie pop”. Karlos resalta la música de Santi Figueroa y la de “Fleko and The Trip”, quien es el productor musical actual de sus canciones.