Copa Libertadores: en la previa de las semifinales, hinchas brasileños saquearon y prendieron fuego un colectivo de Peñarol

Con 33 años recién cumplidos, el delantero no ocultó su alegría por el triunfo y los goles, pero también se disculpó por su estilo de juego que es demasiado particular. “Es parecido a los argentinos, me gusta la 'cachimba', cuando voy ganando me gusta hacer tonterías y cuando voy perdiendo me caliento. Yo siempre juego así, pero con respeto, así juego siempre”, advirtió el delantero.