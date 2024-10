"No presencié ningún tipo de discusión", declaró la ex niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Noelia del Valle, la ex niñera del hijo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, declaró en la causa por violencia de género contra el ex presidente. Ante el fiscal federal Ramiro González, la mujer dijo que no presenció "nunca" discusiones como las que se escuchaban en los audios, de los que sugirió que podrían estar "armados" con Inteligencia Artificial.