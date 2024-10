Aportan mensajes nuevos al caso de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Separación

Ya el 1 de julio a la tarde, la pareja conversa sobre la separación. Ambos dicen que nunca la van a poder superar. Fabiola le reclama a su ex pareja algo que le pidió que no está claro en la charla. A lo que Alberto Fernández le dice: “No sé qué le pediste, solo me insultaste y extorsionaste. Yo no quiero pelear más con vos. Quero poder quedar en paz con mi alma y dejarte tranquila a vos. Nada te va a faltar, podemos hablar por teléfono, no sé si volveré”. Yáñez estalla del otro lado: “Cómo cambiás las cosas, vos me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y me hablás de extorsión. Lo único que te pido es que me ayudes a poder trabajar por que la plata no me alcanza”.