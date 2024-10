Pablo Yedlin: "Una cosa es votar en contra de las universidades y otra es festejar en Olivos con el Presidente"

“Es difícil de entender, hace muy poquito vino Quintela a la provincia. Yo estuve hablando con él, lo recibí. Pero en ese momento ninguna persona del gobierno de Osvaldo Jaldo se dignó ni siquiera a recibirlo, diciendo que no había venido en función del gobernador y que por eso, como estaban haciendo campaña para el PJ, no lo querían recibir. Y hoy resulta que son parte de esa lista”, afirmó el ex senador nacional.