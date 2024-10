Jorge Yoma, apoderado de Quintela, pide postergar la elección interna

El histórico dirigente peronista Jorge Yoma, actual apoderado de Ricardo Quintela, dijo que el Partido Justicialista no está en condiciones de enfrentar una elección interna en el corto plazo. Con las listas del gobernador de La Rioja y la de la expresidenta, Cristina Kirchner, presentadas, los comicios para los afiliados están previstos para el 17 de noviembre. Falta menos de un mes. En una entrevista, Yoma advirtió que el PJ no tiene la infraestructura operativa necesaria para llevar adelante una interna de estas características “que no se hizo nunca en la historia del peronismo”.