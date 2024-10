Repudio del peronismo a los dichos de Milei sobre Cristina: "Gravísimo, nefasto e indigno"

El líder de La Libertad Avanza (LLA) había opinado sobre la interna desatada en el PJ entre la ex presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires por comandar a la oposición peronista. "No es un problema para mí, pero sí para la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro", disparó.