De 20 de Junio al sueño de jugar en Primera: la historia de Ulises Vera en San Martín

Vera viene de una familia humilde. Sus comienzos no fueron sencillos. Recuerda cómo viajaba desde su barrio 20 de Junio hasta Cebil Redondo con su abuelo, su padre o con un vecino que se ofrecía para hacer esa gestión. “Mi abuelo me llevaba a la terminal y tomábamos el 130. Si no, me traía mi papá o alguien del barrio”, recuerda con un dejo de nostalgia.