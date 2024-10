La reacción de Antonela Roccuzzo al nuevo premio de Lionel Messi: “Felicitaciones, amor”

”Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz, porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. La verdad es que no me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien”, indicó en relación al Mundial 2026.