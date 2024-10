Así confirmaba Alberto Crescenti la muerte de Liam Payne: "No hubo posibilidad de hacer nada"

Un llamado al 911 había alertado sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol" en un hotel del barrio porteño de Palermo. Momentos después, llegaron la Policía y personal del SAME, que confirmaron la muerte del músico británico Liam Payne. El ex integrante de One Direction, que tenía 31 años, había caído de un tercer piso.