Revés para “Chiqui” Tapia: la Justicia rechazó su pedido de cara a las elecciones en AFA

“El juez consideró que al no haber todavía una resolución de la IGJ no corresponde a la justicia otorgar la medida cautelar solicitada. La decisión final la tiene la IGJ, ya que es el órgano que controla a la AFA y otras entidades”, señaló el ministro, que también cuestionó el proceder de la AFA. “Está dando manotazos de ahogado porque saben que lo que están haciendo no está permitido”, sentenció.