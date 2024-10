Conmoción en el espectáculo: falleció una querida actriz de División Palermo

"En el Hospital Borda estuve un año y después estuve 10 años afuera. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar en el Hospital Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después de la serie. Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo", relató en su momento la actriz.