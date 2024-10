El "lado B" de Facundo Sava: la psicología, la escritura, el yoga y los elogios de Scaloni

- Me gusta mirar fútbol. Siempre cuando tengo un minuto lo hago. Es mi trabajo y lo disfruto. Analizo cuestiones tácticas nuevas. Y también me gusta hacer yoga. Me equilibra, me hace pensar en otra cosa, me conecta con todo lo que estoy sintiendo, con mi cuerpo, me hace sentir bien en definitiva. Me gusta ir al gimnasio, hago pilates y yoga. Yo hace unos 15 años que lo practico y creo que si lo descubría antes hubiera estirado mi carrera.