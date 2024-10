Tras el apagón, el Ersept solicitó al Ente Nacional Regulador que inspeccione el servicio de Transnoa

Según describió el Ersept, desde las 23.30, “comenzó a restituirse parte de los servicios de energía eléctrica”, como en “sectores de la zona Sur, al reponerse la ET Lules”. “Pero aproximadamente hasta las 2 no hubo servicio en parte del microcentro, del Gran San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, en la ET Sarmiento, ET Estática Norte y gran parte de la zona norte del Gran Tucumán”, enumeró.