Estudiantes tucumanos autoconvocados de Derecho dicen "no a la toma"

“No podremos cursar lo que implicaría para muchos de nosotros esperar a que reprogramen las fechas de parciales y recuperaciones (...). No podremos avanzar en nuestro semestre y, por lo tanto, tampoco cumplir con la correlatividad. No se ofrece un medio alternativo de cursado que sea competente o cuente con el suficiente apoyo para ser eficiente, lo que hace de imposible sostenimiento si no es de manera presencial”, expresa la publicación de "No a la toma".