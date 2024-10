Una tradición familiar: Martín Paz quiere ser el mejor de tres generaciones en Atlético Tucumán

Cuando lo dice, lo hace con determinación. “Mi sacrificio siempre está. Me levanto muy temprano, me cuido con las comidas, salgo a las seis de la mañana de Ranchillos, entreno, vuelvo a comer algo rápido y me voy a la escuela. Me desocupo recién a las 19. No siento presión por nada y mi familia me apoya en todo”, aclara.