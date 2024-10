Con una foto picante, Lauty Gram confirmó su romance con la “China” Suárez

El joven influencer ya había mostrado indicios de su reconciliación con la actriz argentina

Al principio se mostró reticente respecto a la confirmación de su romance y explicó semanas atrás en una entrevista mientras ingresaba al cine para ver “Linda”, la nueva película de Eugenia, que todavía no era posible oficializar la relación. “Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí. No es el momento de blanquear. Los nenes no tienen nada que ver. Cuando llegue, lo blanqueamos.”