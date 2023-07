Llega al Mercedes Sosa Juampi González, un feliz soltero muy de novio

- Interactuar con la gente me da, en primer lugar, mucha adrenalina. Yo digo que esa parte es como “un salto al vacío”, ya que no sé con qué me voy a encontrar, pero sé que voy a tener que hacer humor y rematar con cada cosa que me digan para que la tensión del show se mantenga alta. Es un muy lindo desafío, que me pone en un estado de alerta, y de estar presente al 100% con lo que estoy haciendo. Es el momento de mayor conexión con el público. Y con esas interacciones tengo mucha información para después “personalizar” el show a las distintas situaciones que me contó el público esa noche. La gente quiere ser parte, le doy ese lugar y lo agradezco.