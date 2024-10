Roberto García Moritán "ya tiene novia": los detalles que reveló Ángel de Brito

Al parecer, según la fuente del periodista, la misteriosa mujer no pertenece al mundo del espectáculo: “No es del medio porque no la reconoció a la chica”, afirmó Ángel, al abrir aún más el enigma. Sin embargo, lo que sí dejó claro fue que su amiga, autoproclamada como “Team Pampita”, no veía con buenos ojos esta nueva relación y estaba ansiosa por revelar más detalles.