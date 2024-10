Luis Petri criticó la gestión de Alberto Fernández en Defensa y dijo que los soldados "no comían en los cuarteles"

Durante una entrevista con La Nación +, el ex candidato a vicepresidente sostuvo aseguró que durante la época de Alberto Fernández "las Fuerzas Armadas fueron destratadas, perseguidas y demonizadas" y aseguró que "durante los últimos cuatro meses del 2023, los soldados que estaban en los regimientos, no comían en los cuarteles, no había comida para nadie".