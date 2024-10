Crece la locura por Colapinto: rebautizaron una calle en su honor

En esa línea, habló del apoyo que recibió del productor musical Bizarrap. “Cuando lo conocí como persona, me impresionó un montón. Es un pibe con los pies en la tierra. Súper humilde, amable. El chabón vino y me dijo... Casi sin conocerme, a ciegas prácticamente: ‘Boludo, decime qué es lo que necesitas. Yo te ayudo. Te doy una mano. Relajá que vos vas a llegar’. Y a mí me impresionó porque es una persona obviamente muy famosa en Argentina”, detalló Colapinto.