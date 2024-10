El riesgo país perfora los 1.200 puntos

"El liderazgo de los Globales argentinos no puede discutirse. No solo extendieron la racha de la última semana, sino que redoblaron la apuesta. Aumentaron entre 1,1% y 2% en un día, su suba diaria más alta en 12 ruedas. Así, llevaron su precio promedio ponderado por outstanding hacia los US$ 54", señalan desde Portfolio Personal Inversiones (PPI). "En otras palabras, el apetito por riesgo argentino parece haberse acrecentado".