Fue campeona, dejó de competir hace dos años y, motivada por los 21k de LA GACETA, volverá a correr el domingo

Y Nieva también lo sabía y además lo asumía. No le esquivó a esa situación. A veces, en el alto rendimiento, pasa que en determinado momento, el disfrute ya se vuelve una presión. Una saturación para el sentir de Nieva que optó por correr los 10K. “Me cargué presiones que no debía. Competir se volvió estresante. Me ponía posiciones, tiempos... y olvidaba lo más importante. Se había vuelto un trabajo de esos que odias”, cuenta, ahora, entre risas.