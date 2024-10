Macri, en la línea del gobierno de Milei: apuntó contra el manejo de fondos de las universidades

El líder del PRO también enfatizó la importancia de conocer el destino de los fondos destinados a las universidades, mencionando que la situación no se limita a la UBA. Criticó a las universidades que, durante el kirchnerismo, fueron usadas para fines políticos y citó relaciones con sobreprecios en compras de equipamiento y producciones de telenovelas no emitidas, aunque no dio datos en esas acusaciones.