La conmovedora razón por la que un futbolista español dio una conferencia con su perro: “Es de las mejores cosas que me ha pasado”

“Lo adoptamos cuando era prácticamente un bebé, no tenía ni un mes. Lo encontramos abandonado en unas basuras con sus hermanos. Mi mejor amigo se quedó con un hermano suyo que es igual que él, pero marrón. Yo me he quedado este. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”, explicó Lozano, sobre el can de apenas cinco meses.