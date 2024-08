Estos son los tipos de personas que no deberían adoptar perros

Muchas personas acuden a estrategias como las perreras, lo cual tampoco es la opción ideal ya que puede ser una experiencia solitaria y aterradora para ellos. Los perros pueden sufrir mucho estrés en una perrera, ya que estas son rudiosas y caóticas a la vez que no reciben el suficiente cuidado y atención, ya que los encargados de las mismas se encuentran ocupados en los demás perros. Estos lugares no son recomendables para permanecer en un lapso largo de tiempo, por lo que las personas que viajan demasiado no deberían adoptar un perro.