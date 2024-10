Pequeños lectores transforman su mundo con libros

Emma, de ocho años, tiene voz dulce y ojos grandes, con los que no deja de leer desde que cumplió seis. “Fue mi papá el que me regaló mi primer libro”, recordó sentada en la sala donde en minutos participará -como cada sábado- de un club de lectura. Esa primera historia que esta niña leyó se llama “Nunca vi una bruja” y le abrió un portal a la literatura que no tan sólo no quiere cerrar, sino que desea que se replique en más chicos de su edad.