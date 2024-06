Recomendados: libros, autores y escritura

El infinito en un junco es el extenso ensayo de una filóloga y profesora española sobre la historia de los libros en el mundo antiguo con reflexiones sobre la actualidad. No es un recorrido nuevo si pensamos en Manguel, Chartier, Darnton, Zaid, etc. Pero la mano de Vallejo imprime un sello particular al apasionante viaje localizado en su mayor parte en el Mediterráneo de la antigüedad. Un viaje que incluye referencias constantes a la actualidad, en diálogo con el cine y la literatura contemporánea. Para la escritora los libros “tienen la sutil capacidad de trazar un mapa de los afectos y las amistades”. El infinito … es una declaración de amor a los libros: “La humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. De alguna forma misteriosa y espontánea el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente que, sin conocerse, ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo”.