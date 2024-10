Se conocieron detalles del pedido de divorcio de "Pampita" a García Moritán: "Está furiosa"

La modelo, por su parte, salió al cruce para dejar en claro que ruptura era reciente y, como prueba, publicó capturas de pantallas de charlas que mantuvo con su ahora ex pareja durante septiembre. "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé", afirmó la conductora en sus historias de Instagram. A su vez, aclaró: "No tuve ninguna separación antes de esa fecha".