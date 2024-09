"Lo mejor que le pudo suceder a él fue Pampita": la ex suegra de García Moritán lo destrozó

Para dejar claro que el interés de Camila Velasco no era el dinero de su pareja, relató que los hijos de García Moritán a veces no tenían para comer. "Los chicos de repente viajaban en un avión a Sudáfrica a merendar y al otro día comían una hamburguesa compartida con Camila. Porque si sos pobre, no tenés para comer y estás viviendo en el complejo de alguien, no es un pecado", señaló Zorzenón con picardía y pidió que no la hicieran contar más detalles de la relación que duró cuatro años y medio.