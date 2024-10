“Los recursos se enviaron, falta saber en qué se usaron”, dijo el gobierno de Milei sobre la marcha universitaria

Adorni remarcó que el Gobierno "no está en contra del reclamo" que hacen los estudiantes, pero sí lo están del hecho de que "el Congreso sancione leyes que no tenga una contrapartida asignada. Es decir, leyes que no tengan cómo financiarse. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente en la discusión del presupuesto nacional y no otra", dijo.