Taxistas reclaman por la caída de ingresos y la competencia desleal

“El taxista es una persona que trabaja más de 12 horas, los siete días de la semana, porque el día que no lo hace, no come. El chofer vive el día a día y se hace cada vez más difícil”. Con esa declaración, Analía González, referente de los taxistas autoconvocados, resumió la crisis que atraviesa el transporte de pasajeros en la Provincia.