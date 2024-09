Dónde ver "El Jockey", la película argentina que se encamina a los Oscar 2025

Expectativa por la participación de Úrsula Corberó en "El Jockey"

La historia de "El Jockey" parece tan disruptiva, que la propia Úrsula Corberó asegura que una de las cosas que más le gustaron fue no entender el guión cuando le llegó. "Fue lindo, distinto. Te diría que a nivel profesional para mí, una de las veces que más me he aproximado a mi profesión de un lado creativo, artístico, pacífico y fluido", cuenta la actriz española sobre su primera experiencia con Ortega.