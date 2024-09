Pobreza: Ramiro Marra, en Tucumán, afirmó que "Milei está aplicando políticas públicas para revertir la situación"

El senador destacó que, desde la campaña, no han prometido soluciones rápidas, pero que ya se puede vislumbrar un cambio en las expectativas económicas. "El mayor mérito que tuvimos en la campaña fue no mentir. No dijimos que esto se iba a resolver de la noche a la mañana, pero ya podemos tener una mejor expectativa para los próximos índices", subrayó.