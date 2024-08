¿A cuánto se iría el precio del dólar sin cepo?: la contundente respuesta del "Gurú del Blue"

Tras esto, consultado sobre si el Gobierno va a devaluar o no dado el atraso cambiario actual, Di Stefano le cree a Milei y Caputo, quienes insisten en que no habrá nuevas correcciones bruscas del dólar: "El Gobierno ha presentado un plan económico y lo viene manteniendo hace ocho meses y en este te plantea que no va a devaluar, ¿y vos querés que te diga que va a devaluar?". Y justificó su postura: "Creo que todos los argentinos están esperando una devaluación que no va a venir, porque el Gobierno sustenta su apoyo político en tratar de tener superávit fiscal, no emisión de dinero, una inflación baja y no devaluar".