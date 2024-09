VIDEO. Prohibición de fiestas electrónicas: la clandestinidad, otro gran problema

Iramain, por su lado, agregó que desde su sector también harán su parte para combatirlas. “Si hay alguna, vamos a ponerlas (a las fiestas clandestinas) en conocimiento del gobernador, por supuesto, es parte de este nuevo protocolo. Es algo que no vamos a permitir. Vamos a trabajar en consonancia con el gobierno para que no se lleven a cabo las fiestas que no cumplan con los requisitos. Tenemos un compromiso con el gobierno así como ellos se comprometieron con nosotros”, explicó.