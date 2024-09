Ricardo Bussi critica al gobernador Jaldo por la idea de prohibir las fiestas electrónicas en Tucumán

El legislador recordó la existencia de la Ley de Narcomenudeo, la cual, según él, proporciona al gobierno las herramientas necesarias para atacar el tráfico de drogas de manera efectiva. Sin embargo, acusó al Ejecutivo de ser "tibio" en su accionar, al centrarse en pequeñas operaciones y no en los grandes narcotraficantes. "Hay que ir a fondo y no ser tibios, hay que ir por los peces gordos y no por los kiosquitos que se reproducen cada vez más rápido en la provincia", afirmó.