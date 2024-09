Políticas de reducción de daños y fiestas electrónicas: "Prohibir no es cuidar"

La trabajadora social criticó el enfoque prohibicionista y lo calificó como un retroceso en materia de derechos humanos. “El sistema prohibicionista no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro. La historia nos muestra ejemplos claros de que prohibir no es la solución”, afirmó. Para ella, el objetivo debe ser reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, creando un entorno seguro para los usuarios.