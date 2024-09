Suiza: el estreno de una "cápsula" de asistencia al suicidio terminó con varias personas detenidas

La controversia se intensificó cuando la ministra del Interior suiza, Elisabeth Baume Schneider, afirmó que la cápsula Sarco no cumple con las leyes suizas. Según la ministra, el uso de nitrógeno dentro de la cápsula no es compatible con la ley de productos químicos, y su diseño no cumple con los requisitos de seguridad. A pesar de esto, la organización The Last Resort ha mantenido que su uso en Suiza es legal, basándose en el consejo de sus abogados.