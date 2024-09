San Martín de Tucumán tiene árbitro confirmado para su próximo partido

“Harta ya con la extorsión. Que le quede claro: San Martín no paga coimas. Si sigue jodiendo, los hinchas nos vamos a movilizar al Tribunal a rendirle cuentas”, advirtió Cisneros. “Todos saben que Terraf es hincha confeso de Atlético y los hinchas de San Martín se acuerdan de que cuando (José) Alperovich perjudicaba sistemáticamente a nuestro club, Terraf no hacía nada. No se metía y dejaba que Alperovich hiciera lo que quisiera”, agregó.