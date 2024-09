El diálogo, como primer paso para prevenir el suicidio

Según la psicóloga, lo que no habla, lo que no se pone en palabras, produce efectos en el cuerpo. “Por eso, es esencial conectar para que alguien que sufre pueda hablar”, remarcó. “No todas las conversaciones son diálogos; muchas son monólogos donde una de las partes no tiene la intención de escuchar y no le importa; solo está esperando su turno para hablar”, especificó.