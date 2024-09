La intendenta de Bella Vista pidió que se refuerce la atención en salud mental: "El suicidio es una constante en nuestra ciudad"

Además, remarcó que les ha planteado esta problemática al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro de Salud Luis Medina Ruiz, y al director del hospital, Kike Díaz, pero hasta el momento no tuvo respuestas concretas. "La verdad es que no he tenido respuestas hasta el día de hoy con respecto a la designación de un psiquiatra y de otras especialidades que no dan abasto con el crecimiento poblacional que tuvo nuestra ciudad", lamentó.